На Балтийском вокзале была организована акция «Узнай о своих долгах»

На Балтийском вокзале была организована акция &#171;Узнай о своих долгах&#187;
На Балтийском вокзале была организована акция "Узнай о своих долгах". Фото: www.tutu.ru

На Балтийском вокзале Петербурга полицейские совместно со службой судебных приставов организовали акцию, которая направлена на информирование граждан об их задолженностях, если такие имеются.

В Санкт-Петербурге на Балтийском вокзале сегодня, 19 ноября, прошла акция «Узнай о своих долгах», в ходе которой граждане могли вспомнить о каких-то штрафах или задолженностях, о которых забыли. В рамках акции приняли участие более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФ.

Целью проведения мероприятия стало не только выявление лиц, которые уклоняются от исполнения судебных решений и уплаты административных штрафов намеренно, но и напоминание гражданам о наличии имеющихся у них задолженностей, консультирование населения о способах их оплаты, а также последствиях несвоевременной уплаты административных штрафов.

Серьезных должников среди пассажиров не оказалось, но некоторые узнали о забытых долгах по услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, а также административным штрафам за курение в общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что судебные приставы Петербурга взыскали почти 500 тысяч рублей долга с мужчины, который не оплачивал ЖКУ в течение девяти лет. Однако петербуржец успел погасить свой долг до принятия мер.

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