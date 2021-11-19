Прокуратура проверит Коробицынскую школу из-за плохого ремонта

Прокуратура проверит Коробицынскую школу из-за плохого ремонта
Образовательный процесс в Коробицынской школе прерван. Фото: прокуратура Ленобласти

Выборгская городская прокуратура проверит Коробицынскую школу на нарушение прав несовершеннолетних.

Об этом сегодня сообщила прокуратура Ленобласти. Надзорный орган проверит сообщения о нарушении прав и законных интересов учеников МБОУ «Коробицынская СОШ».

Образовательный процесс в Коробицынской школе прерван. Фото: прокуратура Ленобласти

В здании школы имеются многочисленные протечки и плесень, электропроводка в ненадлежащем состоянии. От навесного потолка в некоторых местах остался только каркас.

Образовательный процесс в Коробицынской школе прерван. Фото: прокуратура Ленобласти

Дети обучались в условиях, не отвечающих безопасности. Сейчас образовательный процесс в Коробицынской школе приостановлен.

Образовательный процесс в Коробицынской школе прерван. Фото: прокуратура Ленобласти

Прокуратура намерена проверить пожарную безопасности и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Также ведомство изучит документацию о проведении ремонта и целевом расходовании бюджетных средств.

Образовательный процесс в Коробицынской школе прерван. Фото: прокуратура Ленобласти
Образовательный процесс в Коробицынской школе прерван. Фото: прокуратура Ленобласти

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых разгорелся скандал.

коробицыно коробицынская школа ленобласть прокуратура школа


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мать нашла дочь у подъезда дочь, отравившуюся наркотиками
Прокуратура проверит Коробицынскую школу из-за плохого ремонта
С дома на Каменноостровском проспекте обрушилась лепнина
Полицейские задержали двух женщин, обокравших 78-летнюю жительницу Колпино
Эксперт рассказал, когда лучше покупать жилье: перед Новым годом или после
Петербуржцы поделились, какие подарки будут лучшими на Новый год, а какие ...
Более 70% петербуржцев ждут в городе рестораны со звездами Michelin
МКБ повысил ставку по накопительному счету до 7,75% годовых