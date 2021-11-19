Прокуратура проверит Коробицынскую школу из-за плохого ремонта

Выборгская городская прокуратура проверит Коробицынскую школу на нарушение прав несовершеннолетних.

Об этом сегодня сообщила прокуратура Ленобласти. Надзорный орган проверит сообщения о нарушении прав и законных интересов учеников МБОУ «Коробицынская СОШ».

В здании школы имеются многочисленные протечки и плесень, электропроводка в ненадлежащем состоянии. От навесного потолка в некоторых местах остался только каркас.

Дети обучались в условиях, не отвечающих безопасности. Сейчас образовательный процесс в Коробицынской школе приостановлен.

Прокуратура намерена проверить пожарную безопасности и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Также ведомство изучит документацию о проведении ремонта и целевом расходовании бюджетных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лукашевской школе решили проблему с потопом и плесенью, из-за которых разгорелся скандал.