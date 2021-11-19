Университетская набережная станет еще светлее: там установят новые светильники

Работы по реконструкции освещения уже начались.

В Василеостровском районе началась реконструкция наружного освещения на Университетской набережной. Новые светильники появятся между Благовещенским и Дворцовым мостами со стороны Васильевского острова. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе выполнения работ будут демонтированы все устаревшие воздушные линии и установлены новые светильники, в том числе с устройством новых навершений на существующие опоры.

Напоминаем, что в 2021 году в районе успели оборудовать современным освещением сквер на Новосмоленской набережной. Также был выполнен капитальный ремонт освещения в Днепровском, Бугском, Двинском, Волховском переулках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проверит Коробицынскую школу из-за плохого ремонта.