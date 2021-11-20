Стала известна причина смерти актера Валерия Гаркалина

Стала известна причина смерти актера Валерия Гаркалина
Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни. Фото: сайт ГИТИС

Причиной смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стала полиорганная недостаточность и септический шок на фоне коронавируса.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в здравоохранении. Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни из-за полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Отметим, что полиорганной недостаточностью называют тяжелую стресс-реакцию организма, одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них.

Валерий Гаркалин в начале октября попал в подмосковную Коммунарку с диагнозом COVID-19 и пневмонией. Меньше чем за неделю процент поражения легких увеличился с 25 до 75-85%. Он находился в реанимации в критическом состоянии, после чего его поместили на ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер актер Валерий Гаркалин.

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