В Ленобласти опровергли информацию о чуме в мясной продукции

В Ленобласти опровергли информацию о чуме в мясной продукции
Информация об обнаружении чумы в мясной продукции из Ленобласти оказалась фейком. Фото: pixabay.com

Сведения об обнаружении чумы в мясной продукции из Ленинградской области оказались фейковыми.

Об этом сообщает Online47 21 ноября.

Днем ранее появилась информация, что в готовой мясной продукции из Ленинградской области был найден геном африканской чумы свиней.

Некоторое время назад средства массовой информации Урала распространили новости о том, что в полуфабрикатах, попавших в ишимскую столовую ООО «Парус», обнаружен геном африканской чумы свиней. Местные издания писали, что сразу несколько ведомств затеяли проверку. Якобы в двух пробах мясной продукции нашли указанный геном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор выписал штрафов почти на 4 млн рублей школьным столовым Ленобласти.

ленобласть мясная продукция чума


 

Новости партнеров
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти опровергли информацию о чуме в мясной продукции
В Ленобласти задержан пьяный курьер с килограммом наркотиков в рюкзаке
В Петербурге водителя маршрутки уличили в насилии над пассажиркой
В порту Приморска загорелось судно
Мантуров сообщил, что Россия сможет произвести 2 млрд доз вакцин от ...
На Червоного Казачества вспыхнул гараж: обстановка полностью выгорела
С овощной базы на Софийской в полицию увезли почти 80 мигрантов
После ДТП с пешеходами на Лиговском помощь врачей понадобилась пятерым