В Ленобласти опровергли информацию о чуме в мясной продукции

Информация об обнаружении чумы в мясной продукции из Ленобласти оказалась фейком. Фото: pixabay.com

Информация об обнаружении чумы в мясной продукции из Ленобласти оказалась фейком. Фото: pixabay.com

Сведения об обнаружении чумы в мясной продукции из Ленинградской области оказались фейковыми.

Об этом сообщает Online47 21 ноября.

Днем ранее появилась информация, что в готовой мясной продукции из Ленинградской области был найден геном африканской чумы свиней.

Некоторое время назад средства массовой информации Урала распространили новости о том, что в полуфабрикатах, попавших в ишимскую столовую ООО «Парус», обнаружен геном африканской чумы свиней. Местные издания писали, что сразу несколько ведомств затеяли проверку. Якобы в двух пробах мясной продукции нашли указанный геном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор выписал штрафов почти на 4 млн рублей школьным столовым Ленобласти.