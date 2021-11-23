Начальником аппарата губернатора Петербурга назначен Илья Ткачев

На рабочем совещании с членами правительства Петербурга 22 ноября губернатор Александра Беглов назначил главой своего аппарата Илью Ткачева.

Илья Ткачев стал новым начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из пресс-службы администрации губернатора.

До назначения на новую должность Ткачев занимал пост советника губернатора Санкт-Петербурга по транспорту, а также советника министра транспорта Максима Соколова.

Илья Ткачев родился в 1985 году. Закончил СПбГУ по специальности «Менеджмент организации».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 ноября на рабочем совещании в Петербурге губернатор города Александр Беглов вместе с членами городского правительства приняли проект первого этапа Южной широтной магистрали. Завершение первого этапа Южной широтной магистрали планируется до 2027 года.