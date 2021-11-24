Глава Жилкома отметил, что в Петербурге не хватает специалистов по ремонту кровли

Глава Жилкома отметил, что в Петербурге не хватает специалистов по ремонту кровли. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Глава Жилкома отметил, что в Петербурге не хватает специалистов по ремонту кровли. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По словам нового главы Жилищного комитета Олега Зотова, в Петербурге есть проблема в плане кровельных работ в рамках капремонта. В городе просто не хватает специалистов, которые имеют необходимую квалификацию.

В интервью «Петербургскому дневнику» Олег Зотов рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться при проведении капремонта. По его словам, существующие ремонтные бригады сейчас способны выполнить меньший объем работ, чем требуется городу.

Причиной затруднения выполнения работ в том, что в других регионах тоже необходимы кровельщики. Специалистов проверяют на физическую подготовку и выносливость в специальном учебном центре — небольшом учреждении, которое готовит специалистов в области ЖКХ. Там обучают техников, домоуправов, электриков, сантехников.

«Практически любой может вылезти на крышу, но не каждый сможет там работать. Надо готовить специалистов, и эта важнейшая задача стоит перед учебно-методическим центром Жилищного комитета. Он должен стать кузницей кадров, в том числе и рабочих специальностей», — отметил Зотов.

Зотов заявил, что учебный центр на настоящий момент повышает количество «студентов», поэтому в планах сделать так, чтобы профессиональные знания и навыки получали большее количество людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября петербуржцы пожаловались на кровлю, стучащую по крыше дома на Рубинштейна. Металлический лист сорвал ветер.