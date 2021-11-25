Причиной смерти мужчины в Красносельском районе стал разрыв печени

Причиной смерти мужчины в Красносельском районе стал разрыв печени. Фото: "Яндекс.Карты"

Причиной смерти мужчины в Красносельском районе стал разрыв печени. Фото: "Яндекс.Карты"

Стала известна причина гибели мужчины в квартире на Летчика Пилютова.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на улице Летчика Пилютова 23 ноября женщина обнаружила своего соседа в крови. По ее словам, дверь в квартиру была открыта, а сам мужчина лежал на полу со вытекающей кровью изо рта.

Как стало известно Gazeta.SPB, причиной смерти пострадавшего стал разрыв печени, который сопровождался массовой кровопотерей. Такое заключение сделали в ходе судебно-медицинского исследования 24 ноября.

У мужчины было обнаружено кровоизлияние на шее и грудной клетке.

Также 24 ноября было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что погибшему в Красносельском районе на улице Летчика Пилютова мужчине было 58 лет. Найденный труп был сразу же направлен в морг для установления причины смерти.