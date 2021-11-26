Смольный выделит больше денег на строительство метро и Московско-Дунайской развязки

Смольный выделит больше денег на строительство метро и Московско-Дунайской развязки
Строительство станций метро. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

Петербургские власти выделят дополнительные средства на строительство станций метро и Московско-Дунайской развязки.

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры перераспределит средства внутри адресной инвестиционной программы 2021 года.

Ожидается, что власти одобрят авансирование затрат на строительство «коричневой» ветки метро от станции «Казаковская» до «Путиловской» в размере 3,4 миллиарда рублей, а также возведение «оранжевой» ветки на участке от «Спасской» до «Горного институт» — на 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, будут внесены изменения в госконтракт по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом — на работы выделят 2 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро произведут замену турникетов.

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