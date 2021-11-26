На Московском проспекте садовники укутали липы, спасая их от выхлопных газов

На Московском проспекте садовники укутали липы, спасая их от выхлопных газов
На Московском проспекте садовники укутали липы, спасая их от выхлопных газов. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге садовники сами разработали и сшили костюмы для лип на Московском проспекте, после чего нарядили деревья в их новую одежду на зимний период.

На Московском проспекте Петербурга липы теперь одеты в зимние костюмы. С помощью автоподъемника петербургские садовники укутали деревья, которые растут на разделительном газоне. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Садово-парковые предприятия практически завершают подготовку к зимнему периоду. До этого утеплили корневые лунки, корневую систему деревьев при помощи торфа. А сегодня мы проводим работы по укрытию крон и стволов деревьев на Московском проспекте», — отметил начальник управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко.

Деревья одели в специальную одежду не просто так, а чтобы защитить их от негативного воздействия выхлопных газов и противогололедных препаратов. В прошлом году липы долго не распускались из-за термохимических ожогов.

Всего на Московском проспекте чехлы укутают 200 деревьев, еще 170 получат одежку попроще. В Московском районе специалситы планируют укрыть около 700 деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что садовники способствуют созданию новогоднего настроения в Северной столице, — они устанавливают елочные композиции в вазонах, где раньше были цветы.

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