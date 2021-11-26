На Московском проспекте садовники укутали липы, спасая их от выхлопных газов

На Московском проспекте садовники укутали липы, спасая их от выхлопных газов. Фото: gov.spb.ru

На Московском проспекте садовники укутали липы, спасая их от выхлопных газов. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге садовники сами разработали и сшили костюмы для лип на Московском проспекте, после чего нарядили деревья в их новую одежду на зимний период.

На Московском проспекте Петербурга липы теперь одеты в зимние костюмы. С помощью автоподъемника петербургские садовники укутали деревья, которые растут на разделительном газоне. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Садово-парковые предприятия практически завершают подготовку к зимнему периоду. До этого утеплили корневые лунки, корневую систему деревьев при помощи торфа. А сегодня мы проводим работы по укрытию крон и стволов деревьев на Московском проспекте», — отметил начальник управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко.

Деревья одели в специальную одежду не просто так, а чтобы защитить их от негативного воздействия выхлопных газов и противогололедных препаратов. В прошлом году липы долго не распускались из-за термохимических ожогов.

Всего на Московском проспекте чехлы укутают 200 деревьев, еще 170 получат одежку попроще. В Московском районе специалситы планируют укрыть около 700 деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что садовники способствуют созданию новогоднего настроения в Северной столице, — они устанавливают елочные композиции в вазонах, где раньше были цветы.