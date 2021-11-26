На Суворовском проспекте протестировали новую систему регулировки пешеходных переходов

На Суворовском проспекте протестировали новую систему регулировки пешеходных переходов
Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отмечает, что "Зелена волна" - это уникальный проект. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В пятницу, 26 ноября, в рамках проекта «Обеспечение приоритетного движения общественному транспорту ОПДОТ в Санкт-Петербурге» на Суворовском проспекте была протестирована новая система регулировки пешеходных переходов «Зеленая волна».

В рамках проекта «Зеленая волна» все светофоры были обеспечены системой прямой радиосвязи с транспортным средством для предоставления приоритета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

«Это проект, аналогов которому по технической составляющей прежде не было», — отмечает заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Специалисты СПб ГУП «Горэлектротранс» установили датчики приема сигнала в двух троллейбусах 5-го маршрута. Благодаря светофорному регулированию пешеходы будут организованно переходить проезжую часть. Это должно сократить количество остановок для общественного транспорта и увеличит его скорость.

На 2022 год запланировано установить «умные светофоры» на Суворовском проспекте от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге начали появляться новые светофоры, которые позволяют одновременное движение транспорта и пешеходов.

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