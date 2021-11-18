Светофоры с лунной секцией появляются на дорогах Петербурга

Один такой объект появился на Планерной улице, а всего их в городе насчитывается около пяти. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Один такой объект появился на Планерной улице, а всего их в городе насчитывается около пяти. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Северной столице начали появляться новые светофоры, которые позволяют одновременное движение транспорта и пешеходов.

Светофоры с лунной секцией напоминают автомобилистам о необходимости пропустить людей, которые переходят дорогу. Один такой объект появился на Планерной улице, а всего их в городе насчитывается около пяти.

Автоэксперт Святослав Данилов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что в России вышел новый ГОСТ, разрешающий пересечение транспортного и пешеходного потока. Теперь новые и уже работающие светофоры будут оснащать новые секции.

«К следующему году будет идти речь о десятках, если не о сотнях таких светофорных объектах», – отметил Данилов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов заработал новый светофор. Выбранное для его установки место является местом концентрации частых ДТП.