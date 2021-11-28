Авария с «бетономешалкой» на Культуре образовала пробку

В Калининском районе Петербурга авария перекрыла проезд.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 28 ноября, автобетоносмеситель столкнулся с легковым автомобилем перед пешеходным переходом. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Культуры.

Отмечается, что большегруз «догнал» машину и въехал ей в зад. Один из пользователей сети уточнил, что рядом с местом ДТП в данный момент все перекрыто, объезд возможен по пешеходному переходу через заправку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвинском районе произошло ДТП, унесшее жизнь 63-летней женщины-пассажирки. Правоохранительные органы начали проверку после смертельной аварии на 156 километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь».