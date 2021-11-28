Берлин призвал конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Правительство Германии призвало конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции против «Северного потока — 2 «, обосновывая это тем, что магистраль не представляет угрозу для Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документы.

«Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса <…> серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».