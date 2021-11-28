Канцлер Австрии поддержал строительство «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Канцлер Австрии Александер Шалленберг выступил за продолжение строительства «Северного потока — 2». Он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не увеличит энергозависимость Европы от России.

«С «Северным потоком — 2 » или без него мы неким образом зависимы от российского газа. Это факт. В конечном итоге нам нужно уменьшить энергозависимость от Москвы», — приводит его слова Corriere della Sera.

По его словам, запуск этого проекта позволит диверсифицировать маршруты поставок топлива.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».