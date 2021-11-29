В Петербурге почти 7% работодателей просят сертификат о вакцинации от новых сотрудников

Некоторые компании готовы рассматривать для устройства людей, которые согласны сделать прививку при необходимости.

Санкт-Петербург занял первое место среди городов России, где требуется сертификат о вакцинации от коронавируса для трудоустройства. Известно, что в 6,6% вакансий для жителей города указано такое требование. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Известно также, что петербургские работодатели готовы принять на работу человека без сертификата, но готового при необходимости вакцинироваться.

Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, в мегаполисе равняется 15,3%; ещё 3,3% соискателей сообщили в своих анкетах на онлайн-платформе, что готовы привиться или проходят вакцинацию в текущий момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург раскрыл лучший вариант для ревакцинации после «Спутника V».