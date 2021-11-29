В МИД ФРГ рассказали о диалоге с США по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер рассказал о том, что Германия находится в «регулярном и конструктивном» контакте с властями Соединенных Штатах по вопросу «Северного потока — 2» и по-прежнему отвергает применение санкций против союзников.

«Мы находимся в тесном контакте с администрацией США по реализации совместного заявления (по энергетической безопасности и «Северному потоку — 2″ — ред.), и находимся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».