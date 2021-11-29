Власти объяснили отмену концерта стендап-комика Руслана Белого в Петербурге

Власти объяснили отмену концерта стендап-комика Руслана Белого в Петербурге
Власти объяснили отмену концерта стендап-комика Руслана Белого в Петербурге. Фото: группа "Вконтакте"/"Руслан Белый || Философ из Воронежа"

В Смольном объяснили отмену концерту стендап-комика Руслана Белого в Петербурге.

Концерт Руслана Белого в Петербурге отменили из-за того, что выступления не было в плане, представленном ДК имени Ленсовета. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга.

Белый утверждал, что его прошлое выступление было запланировано на 16 октября 2021 года, но в репертуарном плане на этот месяц, который был представлен ДК им. Ленсовета для согласования, концерта не было. Так утверждают в правительстве Санкт-Петербурга.

» У ООО «Концерт-Стор», организатора концерта «Стенд Ап Руслана Белого», на момент подачи заявки не было уникального QR-кода, свидетельствующего о готовности соблюдать все необходимые антикоронавирусные меры», — заявили в комитете.

При этом все остальные мероприятия были разрешены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению самого Руслана Белого, он попал в список «нежелательных артистов», а его выступления отменяют из-за политических шуток.

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