Байден заявил, что не видит необходимости в локдаунах из-за омикрон-штамма

Байден заявил, что не видит необходимости в локдаунах из-за омикрон-штамма
Американский лидер прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Нет необходимости в локдаунах и новых транспортных ограничениях из-за омикрон-штамма COVID-19, заявил президент США Джо Байден.

Он объяснил это тем, что новая мутация коронавирусной инфекции «рано или поздно» доберется до Америки.

Как сообщили «РИА Новости», Байден добавил, что если люди вакцинированы и носят маски, в локдаунах нет необходимости.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экспериментальная работа по созданию вакцины от нового штамма коронавирусной инфекции омикрон займет не больше десяти дней, одобрение же самого препарата Минздравом РФ может занять около 45-50 дней. Сроки назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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