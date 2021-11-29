В США не считают предстоящий отъезд 54 российских дипломатов высылкой

Российские власти об этом проинформированы, они смогут заменить уезжающих. Фото: pixabay

Российские власти об этом проинформированы, они смогут заменить уезжающих. Фото: pixabay

Представитель американского госдепартамента Джалина портер заявила, что предстоящий отъезд российских дипломатов на родину не является мерой наказания.

Портер заявила на брифинге, что российских дипломатов из США не высылают. Российские власти об этом проинформированы, они смогут заменить уезжающих. По словам представителя госдепа, их место займут другие члены дипкорпуса.

«Эти новые процедуры — не меры наказания», — заявила Портер.

Она объяснила, что Россия предоставляет американским дипломатам трехлетний срок первоначального пребывания. Штаты также заранее уведомили Россию, что ее дипломаты будут подчиняться аналогичным правилам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 российских дипломатов покинут Вашингтон в конце января следующего года, сообщил посол РФ в американской столице Анатолий Антонов. Еще столько же уедут из США до конца июня.