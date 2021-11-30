В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в убийстве своего сожителя.

По версии следствия, 29 ноября в квартире по Октябрьскому проспекту в городе Лодейное Поле было обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резанным ранением.

В совершении преступления изобличена сожительница потерпевшего. Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовное дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что убийство женщины произошло в Калининском районе 7 октября 2007 года. Тогда, по улице Софьи Ковалевской у дома 11/1, утром, нашли труп. Тело пострадавшей было со множественными колото-резаными ранениями грудной клетки.