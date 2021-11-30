Путин пока не принял решение, будет ли переизбираться на пост в 2024 году

Путин пока не принял решение, будет ли переизбираться на пост в 2024 году
Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году. Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем возможном переизбрании на пост президента.

Об этом он рассказал в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По словам российского лидера, само наличие у него права переизбраться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране.

Как сообщили «РИА Новости», при этом президент отметил, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Должность президента Владимир Путин занимал с 2000 по 2008 год, а далее с 2012 года. После внесения в Конституцию поправок и вступления их в силу нынешний президент получил право баллотироваться на президентских выборах и в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 ноября Путин поручил правительству подготовить новый план действий из-за омикрон-штаммом.

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