Путин поручил правительству подготовить новый план действий из-за омикрон-штаммом

Путин поручил правительству подготовить новый план действий из-за омикрон-штаммом
Владимир Путин поручил подготовить план за неделю. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый план действий из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Сделать это необходимо в течение недели. По словам российского лидера, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия появления нового штамма коронавируса.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на слова главы страны на форуме «Россия зовёт!», мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возможное распространение штамма коронавируса «Омикрон» не потребует сокращения срока ревакцинации после прививки препаратом «Спутник V».

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