Петербуржцы обратились с предложением не поддерживать слушания о градостроительстве в сети

Петербуржцы обратились с предложением не поддерживать слушания о градостроительстве в сети
Петербуржцы обратились с предложением не поддерживать слушания о градостроительстве в сети. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В среду, 1 декабря, группа жителей Калининского и Красногвардейского районов обратилась к депутатам ЗакСа с просьбой не поддерживать инициативу губернатора Александра Беглова о продлении слушаний по градостроительству режиме онлайн.

Некоторых жителей города не устраивает то, что Законодательное собрание Петербурга поддерживает инициативу Беглова о продлении публичных слушаний через интернет до конца 2022 года. Недовольные решили обратиться в ЗакС. Об этом сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на активистку Светлану Уткину.

Активисты считают, что предложение Беглова о продлении запрета на проведение слушаний в очном формате из-за риска распространения коронавируса выдвинуто по надуманным причинам, с целью помешать жителям высказать свою позицию.

«Организация безопасных публичных слушаний явно не потребует от районных администраций каких-то гигантских усилий, не сопоставимых с мерами, которые принимает театр или музей для обеспечения безопасности для посетителей. Таким образом, данный законопроект абсолютно противоречит логике и здравому смыслу. Почему тогда, так радеющий за здоровье людей, губернатор города не вносит законопроекты, запрещающие работу общественного транспорта, метро, кафе, театров, спортзалов и т. д., где количество собирающегося населения и его плотность в разы больше?», — заявили активисты.

Обращение групп граждан адресовано депутатам из «Единой России», «Новые люди» и ЛДПР. Активисты требуют районную администрацию учесть их мнение при строительстве объектов на территории парка имени Академика Сахарова, где планируется переустройство зеленых насаждений и возведение спортивной школы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 декабря во втором чтении депутаты Петербурга поддержали законопроект о продлении запрета на публичные слушания по градостроительным вопросам.

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