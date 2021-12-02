Хирург по ошибке ампутировала пациенту не ту ногу

В Австрии хирург допустила ошибку и ампутировала правую ногу пациенту вместо левой.

Австрийский суд оштрафовал врача на 2700 евро (227 тысяч рублей. — Прим. ред.), сообщает газета Kurier.

«Я знала, что должна ампутировать именно левую ногу, но я не могу ответить, почему так произошло», — сказал хирург в суде.

Как пишет издание, 82-летнего пенсионер госпитализировали в больницу в мае. Ему предстояла ампутация нижней конечности. Однако врач не ту ногу. Операция прошла «успешно». Ошибку обнаружили через два дня во время перевязки. Пациенту сказали, что нужно отсечь вторую конечность. Мужчина не дожил до суда. Компенсацию получит жена умершего.

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