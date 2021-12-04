В Выборге спустили на воду рыболовецкий траулер «Карское море»

В Выборге спустили на воду рыболовецкий траулер «Карское море»
Судно будет оснащено фабрикой по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейшим траловым комплексом. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Выборгский судостроительный завод спустил на воду четвертый траулер-процессор «Карское море», тем самым завершив проект КМТ01. Его строительство длилось почти два года.

Первые два судна заказчик уже получил, на третьем траулере ведутся достроечные работы на воде. Рыболовный траулер «Карское море» заложили в конце декабря 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, новое судно оснастили фабрикой по переработке и заморозке готовой продукции. Эффективность корабля повысили с помощью ряда современных решений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в марте 2021 года в Петербурге спустили на воду первый траулер проекта 170701 «Капитан Геллер». Судно предназначено для ловли рыбы в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Корабль способен развивать скорость до 15 узлов и добывать около 150 тонн рыбы в сутки.

выборгский судостроительный завод Норвежское море траулер


 

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