В Петербурге спустили на воду первый траулер проекта 170701 «Капитан Геллер»

Во вторник, 30 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуская на воду первого серийного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Геллер».
Судно предназначено для ловли рыбы в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Длина морозильного траулера-процессора составляет 81,6 метра, а ширина — 16 метров. Кроме того, корабль способен развивать скорость до 15 узлов и добывать около 150 тонн рыбы в сутки.
На борту установлена рыбная фабрика со всем необходимым оборудованием для изготовления охлажденного рыбного филе, фарша и даже рыбной муки. Спуск на воду, однако, еще не означает, что «Капитан Геллер» сдан в эксплуатацию — специалистам предстоит завершить работы по формированию корпуса и погрузке оборудования. Полностью готовым к работе траулер будет в начале 2022 года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судно «Всеволод Бобров» отправилось на испытания в Балтийское море.