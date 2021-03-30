В Петербурге спустили на воду первый траулер проекта 170701 «Капитан Геллер»

Траулер назван в честь Станислава Иосифовича Геллера (1936 - 2006), прошедшего трудовой путь от матроса до капитана дальнего плавания. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Траулер назван в честь Станислава Иосифовича Геллера (1936 - 2006), прошедшего трудовой путь от матроса до капитана дальнего плавания. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Во вторник, 30 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуская на воду первого серийного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Геллер».

Судно предназначено для ловли рыбы в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Длина морозильного траулера-процессора составляет 81,6 метра, а ширина — 16 метров. Кроме того, корабль способен развивать скорость до 15 узлов и добывать около 150 тонн рыбы в сутки.

На борту установлена рыбная фабрика со всем необходимым оборудованием для изготовления охлажденного рыбного филе, фарша и даже рыбной муки. Спуск на воду, однако, еще не означает, что «Капитан Геллер» сдан в эксплуатацию — специалистам предстоит завершить работы по формированию корпуса и погрузке оборудования. Полностью готовым к работе траулер будет в начале 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судно «Всеволод Бобров» отправилось на испытания в Балтийское море.