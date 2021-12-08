В Петербурге 14 муниципальных депутатов лишились мандатов

В Смольном признали декларации 40 муниципальных депутатов неполными или не соответствующими действительности.

Об этом в ЗакСобрании рассказал глава комитета территориального развития Андрей Чапуров.

«Из них по партиям: «Единая Россия» – 21, «Яблоко» – семь, «Справедливая Россия» – пять, КПРФ – двое, беспартийных и самовыдвиженцев – пятеро», – заявил Чапуров.

Муниципальные советы досрочно прекратили полномочия 14 народных избранников. Еще девяти вынесли предупреждения, двум запретили занимать должности в муниципальном сЕовете.

По словам Чапурова, несогласные с решением муниципального совета депутаты могут обратиться в суд. Он отметил, что депутаты уже инициировали пять исков, по всем судебным процессам они проиграли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторых депутатов МО «Гавань» могут лишить мандатов.