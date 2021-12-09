Полицейские предупредили о росте рисков хищения бюджетных средств во время пандемии

Правоохранители предупредили о росте рисков хищения бюджетных средств во время пандемии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Правоохранители предупредили о росте рисков хищения бюджетных средств во время пандемии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В период пандемии возрос риск хищения бюджетных средств, предупреждают сотрудники МВД.

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко отметил, что в период пандемии коронавируса возросли риски хищения средств из бюджета. Об этом он сообщил ТАСС.

«Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры по стабилизации экономики, возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение средств из бюджета, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права. Либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом», — отметил Курносенко.

На сегодняшний день, по утверждению начальника Главного управления экономической безопасности, наиболее сильно подвержены рискам хищения государственные средства, которые направлены на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, а также на сферы образования и здравоохранения.

На сегодняшний день возбуждено 411 головных дел по теме коррупции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Московский районный суд Петербурга заключил под стражу совладельца сети «Рив Гош» Августа Мейера. По версии следствия, он взял кредит у Сбербанка на 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».