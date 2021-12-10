Стало известно, как Ангела Меркель провела первый день на пенсии

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в первый день после отставки побывала в своем новом офисе в Берлине и сходила в супермаркет.

Об этом сообщает газета Bild. Утром 9 ноября Меркель вышла из берлинской квартиры и поехала в свое новое бюро в центре немецкой столицы. Оттуда экс-канцлер отправилась в супермаркет, куда обычно ходит закупаться перед Рождеством. Ангелу Меркель в поездке сопровождал личный охранник.

На посту канцлера она до поздней ночи находилась в Ведомстве федерального канцлера. В среду после освобождения от должности Меркель посетила новое бюро и пробыла там до вечера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым канцлером Германии стал Олаф Шольц. Он получил 395 голосов депутатов, высказались против 303 депутата.