Три члена петербургского «Яблока» расстались с партийными билетами

Три члена партии «Яблоко» в Петербурге не смогли пройти перерегистрацию в партии.
Среди тех, кому пришлось распрощаться с партией, активист Станислав Бессекерский и муниципальные депутаты Филипп Погорелов и Александр Гребенкин. Об этом стало известно по итогу онлайн-совещания партии.
Александр Гребенкин покинул объеинение за поддержку конкурента партии Михаила Амосова, когда проходили выборы в этому году.
Станислав Бессекерский не прошел перерегистрацию в связи с критикой руководства партии и поддержкой проекта «Умное голосование».
Филипп Погорелов же попрощался с партийным билетом за «призывы организовать травлю одного из коллег».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном признали декларации 40 муниципальных депутатов неполными или не соответствующими действительности.