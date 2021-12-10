Три члена петербургского «Яблока» расстались с партийными билетами

Три члена петербургского &#171;Яблока&#187; расстались с партийными билетами
Из петербургского «Яблока» исключили троих человек. Фото: pixabay.com

Три члена партии «Яблоко» в Петербурге не смогли пройти перерегистрацию в партии.

Среди тех, кому пришлось распрощаться с партией, активист Станислав Бессекерский и муниципальные депутаты Филипп Погорелов и Александр Гребенкин. Об этом стало известно по итогу онлайн-совещания партии.

Александр Гребенкин покинул объеинение за поддержку конкурента партии Михаила Амосова, когда проходили выборы в этому году.

Станислав Бессекерский не прошел перерегистрацию в связи с критикой руководства партии и поддержкой проекта «Умное голосование».

Филипп Погорелов же попрощался с партийным билетом за «призывы организовать травлю одного из коллег».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном признали декларации 40 муниципальных депутатов неполными или не соответствующими действительности.

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