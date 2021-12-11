Ревнивый петербуржец облил кислотой бывшую девушку и ее нового парня

В Петербурге задержали 24-летнего мужчину, который облил кислотой свою бывшую девушку-подростка и ее нового молодого человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, все произошло накануне в 18:30 на набережной канала Грибоедова, 86. В полицию обратился 18-летний парень. Он сообщил, что неизвестный облил кислотой его и 16-летнюю подругу. Парочку госпитализировали.

Девушка попала в больницу с химическими ожогами, она в тяжелом состоянии. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Подозреваемого поймали на Московском проспекте. Правоохранители предполагают, что причиной нападения стала ревность.

В ближайшее время задержанного передадут следователям.

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