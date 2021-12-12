МИД Польши: позиция США по «Северному потоку — 2» смягчилась

МИД Польши: позиция США по &#171;Северному потоку — 2&#187; смягчилась
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США по «Северному потоку-2» смягчилась. По его словам, Вашингтон, надеется заполучить «несколько месяцев спокойствия.»

«США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия», — приводит его слова Australian Financial Review.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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