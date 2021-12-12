Молодой человек девушки, облитой кислотой в Петербурге, рассказал о ее состоянии

Молодой человек 16-летней девушки, пострадавшей после нападения, рассказал о полученных ею травмах.

По его словам, у девушки расплавилась половина лица и часть уха, травмирован глаз, шея и руки.

Он отметил, что сейчас она находится в коме, сообщает «Рен ТВ».

В момент нападения молодой человек находился рядом с ней и получил ожоги головы. Он рассказа также, что основной целью злоумышленника была именно девушка, на которую он вылил почти всю бутылку кислоты.

Напомним, мужчину, который облил кислотой пару в центре Петербурга, заключили под стражу.