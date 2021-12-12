Молодой человек девушки, облитой кислотой в Петербурге, рассказал о ее состоянии

Молодой человек 16-летней девушки, пострадавшей после нападения, рассказал о полученных ею травмах.
По его словам, у девушки расплавилась половина лица и часть уха, травмирован глаз, шея и руки.
Он отметил, что сейчас она находится в коме, сообщает «Рен ТВ».
В момент нападения молодой человек находился рядом с ней и получил ожоги головы. Он рассказа также, что основной целью злоумышленника была именно девушка, на которую он вылил почти всю бутылку кислоты.
Напомним, мужчину, который облил кислотой пару в центре Петербурга, заключили под стражу.
По решению суда, он будет находиться под арестом до 8 января 2022 года.
24-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела о причинении вреда здоровью средней степени тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ).
Напомним, инцидент произошел 10 декабря на набережной канала Грибоедова. Молодой человек подозревается в том, что из ревности облил кислотой свою бывшую 16-летнюю девушку и ее 18-летнего избранника. Пара госпитализирована в больницу с химическими ожогами.
Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сексуальный маньяк, нападавший на школьниц в Петербурге, задержан.