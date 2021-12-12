Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
QR-кода в общественном транспорте, скорее всего, не будет. Фото: Gazeta.SPb.ru

Данный вопрос обсудят в понедельник, 13 декабря, на Совете Государственной Думы.

Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», — говорится в сообщении.

По словам Володина, глава государства Владимир Путин на прошлой неделе заметил, что ни в коем случае нельзя принимать поспешных решений. И что нужно рассмотреть «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для россиян.

Отмечается, что подобное решение напрямую связано с замечаниями граждан, полученными в результате обратной связи.

Уже сегодня на Совете Государственной Думы будет обсуждаться вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по мнению Александра Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию.

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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
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