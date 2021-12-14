Певица Нюша стала мамой во второй раз

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) во вторник, 14 декабря, родила сына. Ребенок для девушки стал вторым.

Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Оба принимают поздравления от фолловеров в социальных сетях. Об этом пишет StarHit.

Знаменитость уже рассказала, что они с мужем хотели второго ребенка, однако не думали, что это произойдет так скоро. При этом, новость о скором пополнении в семействе стала по-настоящему счастливой.

Напомним, что Наша уже воспитывает с мужем 3-летнюю дочь Симбу.

Известно, что для певицы мальчик стал вторым ребенком, а вот для ее мужа Игоря Сивова — уже четвертым. У мужчины есть двое сыновей от первого брака. К слову, артистка прекрасно ладит с наследникам избранника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Маргарите Грачевой пришлось вызвать скорую для супруга и двоих сыновей.