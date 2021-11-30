Маргарита Грачева вызвала скорую супругу и двоим сыновьям

Грачева станет мамой в третий раз три месяца назад. Фото: скриншот Instagram

Грачева станет мамой в третий раз три месяца назад. Фото: скриншот Instagram

Детям Маргариты Грачевой и ее мужу потребовалась помощь врачей.

Как сообщает сама девушка в социальной сети Instagram, медики приезжали и к трехмесячному сыну.

Мать твоих мальчиков рассказала, что первее всех плохо стало ее 8-летнему сыну Диме, затем слегла и она сама. При этом тест на ковид дал отрицательный результат. Через некоторое время брюнетке и ее ребенку полегчало. Однако инфекцию подхватили остальные члены семьи.

29-летняя девушка сообщила, что прошлой ночью ей пришлось вызвать медиков для мужа Максима, сына Даниила и трехмесячного Ярослава. По словам Грачевой, она очень переживает за младшего ребенка, ведь многие лекарства ему еще нельзя.

Напомним, Маргарита Грачева — простая девушка из Серпухова, жизнь которой кардинально изменилась после широкой огласки её страшной истории. Ревнивый экс-супруг отрубил Маргарите руки, но она не отчаялась: сейчас девушка счастлива в новом браке в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Маргарита Грачева заявила, что ее сыновья в курсе, кто отрубил маме руки.