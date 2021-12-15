Гатчина получит статус исторического поселения от ЮНЕСКО

В Ленобласти насчитывается довольно большое количество памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленобласти насчитывается довольно большое количество памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

ЮНЕСКО присвоит Гатчине статус исторического поселения, что позволит привлечь дополнительное финансирование на реставрацию объектов культурного наследия.

В областном правительстве сообщили, что благодаря новому статусу Гатчина сможет принимать участие в дополнительных программах по финансированию реставрации исторических достопримечательностей.

По словам главы комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, в Ленобласти насчитывается довольно большое количество памятников, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет не только об архитектурных памятниках, но и природных.

Средства на реставрацию и ремонт объектов культурного наследия ЮНЕСКО направляют как из бюджета Ленобласти, так и из других источников — МО Ленобласти, Минкульта и Фонда инвестиционных строительных проектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр культуры РФ Любимова подвела первые итоги ремонта БДТ в Петербурге.