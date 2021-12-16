Премьер Италии прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»

Премьер Италии прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции против «Северного потока — 2» могут привести к росту цен на топливо.

Он отметил, что газопровод может стать инструментом переговоров в политике между Евросоюзом и Россией.

«В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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Премьер Италии прокомментировал санкции против «Северного потока — 2»
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