В Северной столице за год спасли 19 тюленей

В Северной столице за год спасли 19 тюленей. Фото: группа "Вконтакте"/Фонд друзей балтийской нерпы

В Северной столице за год спасли 19 тюленей. Фото: группа "Вконтакте"/Фонд друзей балтийской нерпы

В начале декабря фонд друзей балтийской нерпы выпустил последнее в этом сезоне животное, а последний нуждающийся в помощи тюлень попал к спасателям в конце августа, что не вписывалось в стандартные сроки оказания помощи.

За 2021 год фонд помог 19 тюленям. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал о том, как в 2021 году спасатели помогали животным.

Стандартный срок оказания помощи составляет три месяца, и в декабре впервые фонд выпустил животное, отмечает Алексеев. Из-за прошлогодней зимы, фонд не рассчитывал, что стольким тюленям понадобится помощь.

«Мы думали, что тюлени справятся сами. В сезоном размножении запланировали огромное количество полевых работ. Но к нам стали в большом количестве поступать тюленята», — заявил директор фонда.

Тюленятам в сезон размножения необходимо много снега, а в предыдущие зимы такого не было. Лед преждевременно таял, в связи с чем многие детеныше терялись. Люди находили тюленят, которые не смогли самостоятельно справиться, после чего передавали их в фонд на выращивание.

На настоящий момент тюлень занесен в красную книгу, — осталось около 100 особей.

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