Песков пошутил про Путина, который смотрит тик-токи

Представитель Кремля выразил надежду, что президент не смотрит подобный контент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил, что надеется, что Владимир Путин не смотрит тик-токи. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Представитель Кремля не знает наверняка, смотрел ли президент хоть один тик-ток. Он посмеялся и заявил, что будет верить, что нет.

Песков добавил, что сам предпочитает читать Telegram-каналы. Один из его любимых называется «Усы Пескова». Пресс-секретарь отметил, что в канале попадаются забавные шутки. Там, по словам представителя Кремля, «есть очень хороший, злой, но элегантный юмор».

Песков отметил, что в России есть священные темы, на которые не стоит шутить. Он также предположил, что на Западе хотят, чтобы в России президентом стал человек, разрешающий гей-парады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков подвел итоги 2021 года. Представитель Кремля отметил, что россияне наконец привыкли жить в условиях пандемии.