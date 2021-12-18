Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина на выборах 2024 года

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина на выборах 2024 года
Песков подчеркнул, что обсуждать этот вопрос в текущих условиях должны политологи. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на следующий срок на выборах 2024 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков заявил в эфире телеканала RTVI, что в Кремле не поднималось обсуждение темы транзита власти в 2024 году. По его словам, у властей и без того много дел и проблем, в том числе с пандемией коронавируса.

Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждать этот вопрос в текущих условиях должны политологи. У правительства же его нет на повестке дня.

«Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился и, по крайней мере, нам с вами не сказал», — добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что Путин сможет порекомендовать людей на пост президента, но следующим российским лидером станет тот, за кого проголосуют граждане.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков пошутил про Путина, который смотрит тик-токи.

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