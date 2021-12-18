Россия официально выходит из Договора по открытому небу

Россия официально выходит из Договора по открытому небу
Российская сторона направила уведомление о выходе из ДОН депозитариям договора. Фото: pixabay

Россия 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) и прекратила выполнение своих обязательств по этому соглашению.

Об этом ранее сообщал МИД РФ. Российская сторона направила уведомление о выходе из ДОН депозитариям договора — Венгрии, Канаде и другим странам-участникам.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов ранее заявил об отсутствии оснований для возвращения Москвы в Договор.

По словам Гаврилова, РФ выдвигала участникам ДОН условия, при которых была бы возможность рассмотреть вариант продолжения членства в Договоре. В частности, Москва требовала предоставить гарантии того, что данные, полученные по итогам наблюдательных полетов над территорией России, не будут передаваться другим государствам, а также гарантии наблюдения за американскими военными объектами в Европе для российско-белорусских миссий. Однако требования российской стороны были проигнорированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мае Путин внес в Госдуму проект о выходе России из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу ДОН Россия


 

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