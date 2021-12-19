Кассовые сборы нового «Человека-паука» превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы нового «Человека-паука» превысили 1 млрд рублей
Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает покорять кинозрителей. Фото: кадр из трейлера к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» в США попал в тройку самых кассовых в США. В России сиквел собрал уже более 1 млрд рублей.

Новую кинокартину с Томом Холландом в роли Питера Паркера за премьерный уик-энд посмотрело более 2,5 миллионов зрителей, сообщил дистрибутор фильма Sony. Таким образом, кассовые сборы фильма превысили 1,1 миллиарда рублей, пишет The Hollywood Reporter.

В России сборы фильма составили 1,12 млрд рублей, в день премьеры новый фильм собрал 241 млн рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские СМИ заявляли о возможном исчезновении человека паука с экранов. Дело в том, что на этот раз Sony и Disney, которые делят между собой авторские права на персонажа, не смогли договориться.

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