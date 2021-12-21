Мутко: ипотечные ставки на жилье в 2022 году вырастут до двузначных показателей

Ипотечные ставки на жилье в 2022 году вырастут до двузначных показателей. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Ипотечные ставки на жилье в 2022 году вырастут до двузначных показателей. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Глава Дом.РФ Виталий Мутко выдвинул предположение, что ипотечные ставки на жилье в 2022 году вырастут до 10-10,2%.

Жилье в новостройках может подорожать на более чем 10%. Об этом Мутко рассказал в интервью РБК.

Глава Дом.РФ отметил, что после повышения Банком России ключевой ставки ставки ипотечные также начали расти и сейчас составляют примерно 9,2 процента, а в будущем показатель будет только расти.

«В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 процентного пункта и выше», — заявил Мутко.

Также эксперт предсказал остановку цен на жилье в регионах. Он подчеркнул, что цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на жилье будут расти не более чем на уровень инфляции. Кроме того, в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может и вовсе остановиться.