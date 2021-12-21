4-летнего ребенка могли оставить одного на несколько дней в поселке Ленобласти

Ребенка мог быть без родителей несколько дней. Фото: Pixabay.com

Ребенка мог быть без родителей несколько дней. Фото: Pixabay.com

Инцидентом заинтересовалась Выборгская городская прокуратура после того, как в СМИ появилась информация о несчастном ребенке, оставленном совсем одним на несколько дней.

Правоохранительные органы уже организовали проверку. В Сети писали, что четырёхлетний малыш был без взрослых на протяжении нескольких дней в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

В данный момент несовершеннолетний находится в больнице. Состояние здоровья крошки оценили как удовлетворительное.

Соблюдение прав ребенка находится на особом контроле Выборгской городской прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области 10-летнюю девочку избила мать одной из одноклассниц. Ребенок был госпитализирован в больницу.