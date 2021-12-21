Госдеп оценил предложения РФ по гарантиям безопасности

"Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности", — отметил представитель Госдепа США. Фото: pixabay

"Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности", — отметил представитель Госдепа США. Фото: pixabay

По словам представителя Госдепартамента Америки Неда Прайса, предложения по безопасности, высказанные Россией, не избавили Соединённые Штаты Америки от опасений.

Прайс уверенно заявил на брифинге, что те предложения, которые выдвигает Кремль по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие США.

«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — объяснил Нед Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что Москва рассказала о своих переживаниях, однако у Вашингтона есть свои причины понервничать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен начать воспринимать Москву как равноправного партнера.