На Кондратьевском проспекте час тушили пожар в квартире-студии

На Кондратьевском проспекте час тушили пожар в квартире-студии
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

Вечером во вторник пожарные тушили загоревшуюся квартиру-студию в Калининском районе Петербурга.

В городской пресс-службе МЧС сообщили, что ЧП произошло в квартире-студии в дома №64/9 по Кондратьевскому проспекту. Очевидцы вызвали пожарных в 21:12.

В квартире, площадь которой составляет 24 квадратных метра, загорелась обстановка. Пожар был не серьезным, огонь охватил всего 1 квадратный метр.

На месте происшествия от МЧС работали девять человек личного состава и две пожарные машины. Возгорание потушили к 22:23.

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в спасательном ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на заводе «Звезда» в Петербурге произошел пожар.

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На Кондратьевском проспекте час тушили пожар в квартире-студии
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