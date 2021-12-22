ЗакС уходит на новогодние праздники с 29 декабря

Законодательное собрание уходит на новогодние праздники до 12 января.

С 29 декабря до 12 января Заксобрание Петербурга решила устроить себе перерыв в заседание на время новогодних праздников.

В период с 29 декабря 2021 по 12 января 2022 года депутаты не будут работать. Постановление было представлено депутатом Денисом Четырбоком.

Против решения уйти на «каникулы» с 29 декабря выступил коммунист Алексей Зинчук, который предложил поработать коллегам на пару дней больше. Большая часть же поддержала двухнедельный перерыв в среду, 22 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, курирующего финансовый блок, утвердило Заксобрание. Его кандидатуру поддержали 47 депутатов, двое воздержались, один высказался против. Вице-губернатор будет отвечать за построение налоговой и финансовой политики Петербурга.