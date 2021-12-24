Южная Корея помиловала бывшего президента, которая расплачивается за коррупцию 22 годами жизни

Южная Корея помиловала бывшего президента, которая расплачивается за коррупцию 22 годами жизни
Южная Корея помиловала бывшего президента, которая расплачивается за коррупцию 22 годами жизни. Фото: Википедия

Власти Южной Кореи решили помиловать бывшего президента Пак Кын Хе. В связи с новогодним праздниками и ухудшения состояния здоровья женщины, ей была предоставлена амнистия.

Пак Кын Хе обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, за что получила 22 года тюремного заключения. Но с 31 декабря экс-президент получит амнистию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции Южной Кореи.

Помимо Пак Кын Хе помиловать решили еще 3 094 человека для консолидации граждан. Специальное заседание правительства Южной Кореи по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц, приуроченное к Новому году состоялось в пятницу.

После выявления фактов коррупции и незаконного участия «подруги» Пак Кын Хе в государственной деятельности по стране прокатилась волна крупных демонстраций еще в 2016 году, участники которых выступали за немедленную отставку президента. Решением парламента Пак Кын Хе была отстранена от исполнения обязанностей и впоследствии арестована.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Южнокорейская компания начала производить вакцину от коронавируса «Спутник V», которая была разработана в Российской Федерации.

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