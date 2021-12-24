Южная Корея помиловала бывшего президента, которая расплачивается за коррупцию 22 годами жизни

Власти Южной Кореи решили помиловать бывшего президента Пак Кын Хе. В связи с новогодним праздниками и ухудшения состояния здоровья женщины, ей была предоставлена амнистия.

Пак Кын Хе обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, за что получила 22 года тюремного заключения. Но с 31 декабря экс-президент получит амнистию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции Южной Кореи.

Помимо Пак Кын Хе помиловать решили еще 3 094 человека для консолидации граждан. Специальное заседание правительства Южной Кореи по вопросам помилования, смягчения наказания и восстановления полномочий ряда лиц, приуроченное к Новому году состоялось в пятницу.

После выявления фактов коррупции и незаконного участия «подруги» Пак Кын Хе в государственной деятельности по стране прокатилась волна крупных демонстраций еще в 2016 году, участники которых выступали за немедленную отставку президента. Решением парламента Пак Кын Хе была отстранена от исполнения обязанностей и впоследствии арестована.

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